15 صورة من فوز سيدات الأهلي على فريق المعادي واليخت

منار السيد: "فوزنا على الزمالك مهم للمنافسة على الدوري"

ديميتري لوبوف يتحدث لمصراوي عن.. منافسة الأهلي على لقب الدوري.. وأزمة

تعادل سلبي بين مسار وإيد كوينز النيجيري في دوري أبطال أفريقيا للسيدات

كتب - محمد القرش:

فاز فريق الأهلي على نظيره المعادي واليخت بنتيجة 4-0 بالمباراة التي أقيمت اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز للسيدات.

وافتتح سيدات الأهلي البطولة بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في الجولة الاولى، ثم الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف.

وفي الجولة الثالثة، فاز المارد الأحمر على مودرن سبورت بهدف نظيف عن طريق النيجيرية تشارتي روبن.