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15 صورة من فوز سيدات الأهلي على فريق المعادي واليخت

06:37 م الإثنين 21 أكتوبر 2024
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  • عرض 22 صورة
    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (15)
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    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (14)
  • عرض 22 صورة
    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (11)
  • عرض 22 صورة
    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (12)
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    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (13)
  • عرض 22 صورة
    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (10)
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    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (9)
  • عرض 22 صورة
    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (8)
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    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (5)
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    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (6)
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    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (3)
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    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (7)
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    لقطات من فوز سيدات الأهلي على المعادي واليخت (2)
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    لقطات من فوز الزمالك على المقاولون (1)
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    لقطات من فوز الزمالك على المقاولون (2)
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    لقطات من فوز الزمالك على المقاولون (3)
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    لقطات من فوز الزمالك على المقاولون (4)
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    لقطات من فوز الزمالك على المقاولون (5)
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كتب - محمد القرش:

فاز فريق الأهلي على نظيره المعادي واليخت بنتيجة 4-0 بالمباراة التي أقيمت اليوم الاثنين، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز للسيدات.

وافتتح سيدات الأهلي البطولة بالفوز على الزمالك بهدفين مقابل هدف في الجولة الاولى، ثم الفوز على وادي دجلة بهدف نظيف.

وفي الجولة الثالثة، فاز المارد الأحمر على مودرن سبورت بهدف نظيف عن طريق النيجيرية تشارتي روبن.

سيدات الأهلي الأهلي ضد المعادي واليخت بنات الأهلي دوري السيدات
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