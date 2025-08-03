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"تستحقها".. زوجة مروان عطية تهنئه بعد حصده جائزة أفضل خط وسط

01:25 ص الأحد 03 أغسطس 2025
  • عرض 11 صورة
  • عرض 11 صورة
    سلمى صقر زوجة مروان عطية
  • عرض 11 صورة
    سلمى صقر مع زوجها مروان عطية
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
  • عرض 11 صورة
    سلمي صقر زوجة مروان عطية
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمى صقر
  • عرض 11 صورة
    سلمي صقر زوجة مروان عطية
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
  • عرض 11 صورة
    مروان عطية وزوجته سلمي صقر
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كتب- نهى خورشيد:

حصد مروان عطية لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، جائزة أفضل خط وسط عن الموسم الرياضي الماضي، ذلك خلال حفل دير جيست السناوي، والذي أقيم بأحد الفنادق الكبري بالقاهرة.

ونشرت سلمي صقر زوجة مروان عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له من الحفل مع تعليق:"أنت تستحق هذا".

والجدير بالذكر أن الثنائي رزق قبل أيام قليلة بمولودتهم الأولي "ألما"، إذ كتب مروان على حسابه:"الحمدلله نورت حياتنا أجمل فراشة في الدنيا كلها".

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زوجة مروان عطية سلمى صقر مروان عطية الأهلي أخبار الأهلي دير جيست
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