شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

النجم المصري محمد صلاح شارك متابعيه صورة مع زميله الكولومبي لويس دياز مودعًا إياه بعد انتقاله لبايرن ميونخ، فيما شارك طارق حامد صورة له من استمتاعه بالإجازة الصيفية.

وشارك حمدي علاء لاعب نادي زد متابعيه جلسة التصوير من حفلة زفافه، فيما هنأ عدد من اللاعبين مثل عمر جمال، محمد الشبراوي، محمد مجدي "أفشة" زميلهم السابق صالح جمعة بعيد ميلاده.

ونشر محمد هاني لاعب الأهلي صورة من متابعته لمسلسل 220 يوم مشيدًا بأداء بطل العمل كريم فهمي، فيما هنأ مدافع الزمالك محمود حمدي "الونش" والده بعيد ميلاده، بينما شارك محمد صبحي حارس مرمى الزمالك متابعيه صورة له مع ابنه.

وأعاد عبدالله السعيد لاعب الزمالك صورة له بقميص الزمالك أشار له بها أحد متابعيه، بينما شارك زميله دونجا ولاعب الأهلي إمام عاشور متابعيهما إطلالتهما، فيما نشر لاعب الأهلي أحمد سيد "زيزو" صورة له من تسجيل حلقة تلفزيونية.

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