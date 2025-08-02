مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية -أندية

روما

- -
19:00

لانس

مباريات ودية -أندية

بايرن ميونيخ

- -
16:30

ليون

مباريات ودية -أندية

مارسيليا

- -
21:00

اشبيلية

جميع المباريات

إعلان

ستوري نجوم كرة القدم.. صلاح يودع لويس دياز.. ومحمد هاني يُشيد بأداء كريم فهمي

12:59 ص السبت 02 أغسطس 2025
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    ستوري إمام عاشور
  • عرض 14 صورة
    ستوري دونجا
  • عرض 14 صورة
    ستوري زيزو_
  • عرض 14 صورة
    ستوري طارق حامد
  • عرض 14 صورة
    ستوري أفشة
  • عرض 14 صورة
    ستوري عمرو جمال
  • عرض 14 صورة
    ستوري محمد صبحي
  • عرض 14 صورة
    ستوري محمد صلاح
  • عرض 14 صورة
    ستوري محمد صلاح_
  • عرض 14 صورة
    ستوري محمد هاني
  • عرض 14 صورة
    ستوري محمود الشبراوي
  • عرض 14 صورة
    ستوري عبدالله السعيد
  • عرض 14 صورة
    ستوري حمدي علاء
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

النجم المصري محمد صلاح شارك متابعيه صورة مع زميله الكولومبي لويس دياز مودعًا إياه بعد انتقاله لبايرن ميونخ، فيما شارك طارق حامد صورة له من استمتاعه بالإجازة الصيفية.

وشارك حمدي علاء لاعب نادي زد متابعيه جلسة التصوير من حفلة زفافه، فيما هنأ عدد من اللاعبين مثل عمر جمال، محمد الشبراوي، محمد مجدي "أفشة" زميلهم السابق صالح جمعة بعيد ميلاده.

ونشر محمد هاني لاعب الأهلي صورة من متابعته لمسلسل 220 يوم مشيدًا بأداء بطل العمل كريم فهمي، فيما هنأ مدافع الزمالك محمود حمدي "الونش" والده بعيد ميلاده، بينما شارك محمد صبحي حارس مرمى الزمالك متابعيه صورة له مع ابنه.

وأعاد عبدالله السعيد لاعب الزمالك صورة له بقميص الزمالك أشار له بها أحد متابعيه، بينما شارك زميله دونجا ولاعب الأهلي إمام عاشور متابعيهما إطلالتهما، فيما نشر لاعب الأهلي أحمد سيد "زيزو" صورة له من تسجيل حلقة تلفزيونية.

اقرأ أيضًا:

شارة القيادة في ليفربول تثير الجدل.. ما علاقة محمد صلاح؟ (خاص)

مصدر يوضح لمصراوي تطورات مفاوضات الزمالك مع عدي الدباغ

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ستوري نجوم كرة القدم إنستجرام نجوم كرة القدم محمد صلاح مع لويس دياز حمدي علاء يحتفل بزفافه محمد هاني لاعب الأهلي عبدالله السعيد لاعب الزمالك
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان