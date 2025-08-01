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ميدو ينشر 4 صور رفقة زوجته في إحدى الحفلات

05:55 ص الجمعة 01 أغسطس 2025
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    يسرا الليثي زوجة أحمد حسام ميدو (4)
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شارك أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، متابعيه على موقع تبادل الصور الفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له رفقة زوجته.

ونشر ميدو مجموعة من الصور له رفقة زوجته، عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، خلال تواجدهم في إحدى الحفلات.

ويذكر أن أحمد حسام ميدو كان قد أعلن في مطلع يوليو الماضي، رحيله عن منصبه في لجنة التخطيط بنادي الزمالك .

كما أكد ميدو في وقت سابق، على عودته مرة آخرى لتقديم برنامجه التليفزيوني "أوضة اللبس"، عبر قناة "النهار.

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أحمد حسام ميدو ميدو وزوجته زوجة أحمد حسام ميدو نادي الزمالك
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