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في أحد فنادق دبي.. زيزو يستمتع بعطلته الصيفية (صور)

03:35 ص الإثنين 07 يوليو 2025
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    ستوري زيزو
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    زيزو من الطائرة (1)
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    زيزو من الطائرة (2)
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    ابنة زيزو من الطائرة
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    زيزو
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    زيزو
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    ميسي ضد زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو
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    زيزو بتدريبات الأهلي قبل مواجهة إنتر ميامي
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القاهرة – مصراوي
نشر أحمد السيد زيزو، لاعب النادي الأهلي، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر خلالها داخل أحد الفنادق الفاخرة في دبي.
وجاء ظهور زيزو في الفندق الشهير بدبي، في إطار استمتاعه بعطلته الخاصة عقب انتهاء الموسم الكروي مع النادي الأهلي.
ويذكر أن زيزو شارك مؤخرًا مع الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، إلا أن الفريق خرج من المنافسات مبكرًا بعد توديعه البطولة من دور المجموعات.

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