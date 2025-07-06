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6 صور لكريم الدبيس وعائلته مع نجوم الأهلي في المصيف

06:29 ص الأحد 06 يوليه 2025
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القاهرة - مصراوي

نشر كريم الدبيس، لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورًا جمعته بعدد من لاعبي الأهلي أثناء قضاء عطلتهم الصيفية في أحد المصايف.

وظهر الدبيس في الصور إلى جانب نجوم الفريق، حيث بدت عليهم أجواء الاستمتاع بالعطلة. وقد شاركه في الصور كل من اللاعب ياسر إبراهيم، ومحمد مجدي "قفشة"، كما ظهرت عائلته برفقته خلال الرحلة.

يذكر أن لاعبي الأهلي كانوا قد شاركوا مؤخرًا في بطولة كأس العالم للأندية 2025، إلا أن الفريق ودع البطولة من دور المجموعات.

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كريم الدبيس وعائلة كريم الدبيس عائلة كريم الدبيس النادي الأهلي
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