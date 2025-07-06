تعليقات كوميدية من لاعبي الأهلي السابقين على صورة وليد سليمان

لقاهرة - مصراوي

علّق سعد سمير، لاعب سيراميكا كليوباترا والأهلي السابق، ومؤمن زكريا، لاعب الأهلي السابق، على صورة نشرها وليد سليمان، لاعب الأهلي السابق، بأسلوب كوميدي.

ظهرت الصورة التي نشرها وليد سليمان عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وهو يرتدي الزي الخليجي بالكامل.

وعلق سعد سمير على الصورة قائلاً:"مين اللي مزعلك بس يا ليدا؟"، فرد وليد سليمان قائلاً:"مفيش حد يعرف يا سعد."ثم رد سعد قائلاً: "أوعي الأكشن"وعلق نجم الأهلي السابق مؤمن زكريا أيضاً قائلاً:"أقولك مين "فأجاب وليد سليمان: "طول ما أنت معايا محدش يعرف يا حراق."

تظهر هذه التبادلات مدى قوة الصداقة التي تربط اللاعبين، حيث جمع بين سعد سمير ووليد سليمان ومؤمن زكريا رابط قوي من الود والصداقة خلال فترة تواجدهم في صفوف النادي الأهلي.