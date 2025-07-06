5 صور لياسر إبراهيم في المصيف مع نجله

القاهرة - مصراوي

نشر ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، مجموعة صور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يقضي عطلته الصيفية في أحد المصايف.

وظهر اللاعب برفقة عائلته أثناء استمتاعهم بالإجازة، حيث ظهر في إحدى الصور بجانب ابنه في لحظة عائلية مميزة.

وكان ياسر إبراهيم قد شارك مؤخرًا مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ودّعها الفريق من دور المجموعات.