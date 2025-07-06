كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

5 صور لياسر إبراهيم في المصيف مع نجله

02:15 ص الأحد 06 يوليه 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ياسر إبراهيم في المصيف مع ابنه
  • عرض 5 صورة
    ياسر إبراهيم في المصيف
  • عرض 5 صورة
    ياسر إبراهيم في المصيف
  • عرض 5 صورة
    ياسر إبراهيم في المصيف
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

القاهرة - مصراوي

نشر ياسر إبراهيم، مدافع النادي الأهلي، مجموعة صور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، ظهر فيها وهو يقضي عطلته الصيفية في أحد المصايف.

وظهر اللاعب برفقة عائلته أثناء استمتاعهم بالإجازة، حيث ظهر في إحدى الصور بجانب ابنه في لحظة عائلية مميزة.

وكان ياسر إبراهيم قد شارك مؤخرًا مع النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، والتي ودّعها الفريق من دور المجموعات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ياسر إبراهيم أولاد ياسر إبراهيم الأهلي ابن ياسر إبراهيم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

حفاظًا على سلامة المواطنين.. توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي
شديد الحرارة واضطراب الملاحة وشبورة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس غدًا الأحد
بدون قوائم.. 201 طلب فردي في أول أيام الترشح لمجلس الشيوخ (تفاصيل)