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مصطفى شوبير يثير الجدل بمنشور كوميدي عن والده

10:42 م السبت 05 يوليه 2025
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    مصطفى شوبير
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    مصطفى شوبير
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    مصطفى شوبير
  • عرض 10 صورة
    مصطفى شوبير
  • عرض 10 صورة
    مصطفى شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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    أحمد شوبير
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كتب - يوسف محمد:

لفت مصطفى شوبير حارس مرمى النادي الأهلي الأنظار بشكل كبير، بعد الفيديو الذي شاركه عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، يسخر خلاله من أداء والده في مونديال 1990.

ونشر شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، فيديو للاعبين في مباراة خماسية وهم يعيدون الكرة للحارس بشكل سريع، وكتب: "كابتن شوبير في كأس العالم 1990"، في إشارة إلى قيام والده بهذا التصرف بشكل متكرر في مونديال 1990.

وتعد أحد أشهر اللقطات لحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق أحمد شوبير، هو احتفاظه بالكرة بشكل كبير ومستمر، خلال مباراة المنتخب وأيرلندا في مونديال 1990 وحرص لاعبي الفراعنة آنذاك في إعادة الكرة إلى الحارس بشكل مستمر، مما جعله يخرج من اللاعب وهو أكثر لاعب مصري يستحوذ على الكرة، مما ساهم في تغيير قانون كرة القدم في ذلك الوقت.

ويذكر أن مدرب المنتخب الأيرلندي آنذاك شارلتون، انتقد طريقة لعب الفراعنة بشكل قوي في لك الوقت، قائلا: "المنتخب المصري لم يأت للعب مباراة، لم يعجبني أي شيئ في المباراة، سواء طريقة اللعب أو طريقة إضاعة للوقت".

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مصطفى شوبير أحمد شوبير كأس العالم كأس العالم 1990 النادي الأهلي
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