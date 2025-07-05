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عبدالله السعيد يهنئ ابنه بهذه المناسبة (صور)

08:13 ص السبت 05 يوليه 2025
  • عرض 2 صورة
  • عرض 2 صورة
    عبد الله السعيد
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القاهرة - مصراوي:

هنأ عبدالله السعيد، لاعب نادي الزمالك، ابنه بعيد ميلاده من خلال صور نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر السعيد في "ستوري" إنستجرام إلى جانب ابنه عمر، وهو يحتفل بهذه المناسبة الخاصة.

وعلق عبدالله السعيد على الصور قائلا: "كل سنة وانت طيب يا عماريتو"، وفي صورة أخرى كتب: "كل سنة وانت طيب يا ابني".

يذكر أن آخر ظهور لعبدالله السعيد كان خلال قضاء عطلته الصيفية، حيث ظهر برفقة محمد صلاح وأحمد حسن كوكا في أحد المصايف.

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