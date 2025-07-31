كتب - يوسف محمد:

خطف وائل جمعة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، الأنظار بشكل كبير خلال الأيام الماضية، بعد نشره مجموعة من الصور رفقة ابنته حبيبة خلال حفل تخرجها.

ونشر جمعة منذ عدة أيام، مجموعة من الصور له رفقة ابنته حبيبة، خلال حفل تخرجها من جامعة ليفربول قسم القانون.

ومع نشر جمعة صورته رفقة ابنته، بدأ الكثير من المتابعين يبحثون عن الكثير من التفاصيل المرتبطة والمتعلقة بالحياة الشخصية والعائلية لنجم منتخب مصر السابق، خاصة وأنه يعد أحد أهم وأبرز اللاعبين في تاريخ كرة القدم المصرية، مما يجعله محط اهتمام الكثير من الجماهير.

أبرز المعلومات عن عائلة وائل جمعة

وكان نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق حريص دائما، على جعل حياته الشخصية والعائلية بعيدا عن الأضواء، هو ما يظهر من خلال عدم توفر الكثير من المعلومات عن عائلته.

ونجم الأهلي ومنتخب مصر السابق متزوج من سيدة تدعى سالي، هى طبيبة بيطرية وسبق لها العمل في مجال دراستها.

وأنجب نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، من زوجته سالي أربعة أبناء هم: "حبيبة، أحمد ، مليكة ومالك".

وتعد حبيبة هى أكبر أبناء نجم المنتخب الوطني السابق، التي تخرجت منذ أيام قليلة من جامعة ليفربول قسم القانون.

والجدير بالذكر أن صاحب الـ 49 عاما يتواجد في قطر معظم الأوقات، لكونه واحد من طاقم التحليل الفني لقنوات "بي إن سبورتس".

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