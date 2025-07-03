"ببالغ الحزن".. النادي الأهلي ينعى ديوجو جوتا وشقيقه

كتب - يوسف محمد:

نعى النادي الأهلي، البرتغالي ديوجو جوتا لاعب ليفربول الإنجليزي، وشقيقه أندريه سيلفا لاعب بينافيل بعد وفاتهما صباح اليوم الخميس.

ورحل جوتا وشقيقه عن عالمنا اليوم الخميس، بعد تعرض الثنائي لحادث سير مروع، في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

ونشر النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لجوتا وشقيقه وكتب عليها: "ببالغ الحزن والأسى، ننعى الفقيد ديوجو جوتا، لاعب نادي ليفربول، وشقيقه أندريه سيلفا، لاعب نادي بينافيل".

وأضاف: "نتقدم بأحر التعازي لعائلتيهما وأصدقائهما، جميع منسوبي نادي ليفربول وبينافيل، في هذا المصاب الجلل".

ويذكر أن صحيفة "آس" الإسبانية، أشارت أن جوتا كان يسافر رفقة شقيقه على الطريق السريع A52، في نطاق بلدية سيرناديا، وتعرضت السيارة التي كانا يستقلانها، من طراز لامبورجيني، للانفجار في أحد الإطارات، مما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة الثنائي.





