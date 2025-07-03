"بعد رحيله في حادث سير".. كليان مبابي ينعى البرتغالي ديوجو جوتا

كتب - يوسف محمد:

نعى النجم الفرنسي كليان مبابي لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، البرتغالي ديوجو جوتا لاعب فريق ليفربول، الذي وافته المنية اليوم الخميس.

ورحل جوتا عن عالمنا اليوم بعمر 28 عاما، بعدما تعرض لحادث سير مروع رفقة شقيقه أندريه سيلفا لاعب بينافيل، في مقاطعة زامورا بإسبانيا.

ونشر مبابي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة للنجم البرتغالي جوتا وكتب عليها: "نتقدم بأحر التعازي لذويهم، عائلاتهم وأحبائهم، ارقدوا بسلام يا ديوجو وأندرية".

وكانت صحيفة "آس" الإسبانية، أشارت أن جوتا كان يسافر رفقة شقيقه على الطريق السريع A52، في نطاق بلدية سيرناديا، وتعرضت السيارة التي كانا يستقلانها، من طراز لامبورجيني، للانفجار في أحد الإطارات، مما أدى إلى خروجها عن الطريق، وأسفر ذلك عن اندلاع النيران في السيارة، وهو ما تسبب في وفاة الثنائي.

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