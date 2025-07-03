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10 صور لمصطفى محمد مع زوجته ووالدته خلال عطلته الصيفية

07:08 ص الخميس 03 يوليو 2025
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    مصطفى محمد في بالي (6)
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القاهرة - مصراوي

نشر مصطفى محمد، لاعب نادي نانت الفرنسي ومنتخب مصر، مجموعة صور عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهر فيها بصحبة عائلته أثناء قضائهم العطلة الصيفية.

وظهر مصطفى محمد في الصور مع عائلته في أحد الأماكن السياحية، حيث استمتعوا بإجازتهم بعد انتهاء موسمه الكروي في الدوري الفرنسي.

وعلق مصطفى محمد على الصور قائلاً: "وقت العائلة".

وكان اللاعب قد أنهى موسمه مع نادي نانت الفرنسي، الذي احتل المركز الثالث عشر في جدول الترتيب، بعد أن كان مهددا بالهبوط خلال الموسم.

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مصطفى محمد مصطفى محمد وعائلته نانت الفرنسي مصطفى محمد لاعب منتخب مصر
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