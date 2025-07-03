تصدرت اسم محمد شريف مهاجم النادي الأهلي مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد عودته مرة أخرى إلى المارد الأحمر قادما من الخليج السعودي.

وكان النادي الأهلي، أعلن أمس الأربعاء التعاقد بشكل رسمي مع محمد شريف لمدة 5 سنوات، في صفقة انتقال حر، عقب نهاية تعاقده مع فريق الخليج السعودي.

ومع انتشار أخبار عودة محمد شريف إلى صفوف القلعة الحمراء بشكل رسمي، بدأ الكثير من الجماهير يبحثون عن الكثير من التفاصيل والمعلومات الخاصة باللاعب وبالأخص البحث عن التفاصيل الشخصية والعائلية المتعلقة باللاعب.

أبرز المعلومات عن قصة حب محمد شريف وزوجته

وزوجة محمد شريف تدعى بسنت محمد، وكان شريف احتفل بزفافه في أكتوبر من عام 2020.

ورزق محمد شريف من زوجته بسنت محمد بطفلين الأول "شريف"، والثاني "سيليا".

تحدث زوجة محمد شريف في تصريحات تليفزيونية سابقة، عن زواجها قائلة: "أعرف محمد من 2016 ووالدتي كانت عارفة، لأنه كان تحدث معها، بعد انتقاله للنادي الأهلي في عام 2018 بثلاثة أشهر اتقدملي واتخطبنا، فضلنا سنتين مخطوبين".

وأضافت: من أول خطوبتنا لحد دلوقتي وانا بقلق عليه بشكل كبير من الإصابات، بتخض عليه بشكل كبير عند سقوطه على أرضية الملعب في أي مباراة، محمد يتمتع بالكثير من الصفات المميزة، منها عدم حبه للخصام وحرصه الدائم على عدم وجود أزمة أو زعل بينه وبين أي شخص آخر".

وعلى الجانب الآخر وصف شريف زوجته في لقاء تليفزيوني سابق، بأن وشها حلو عليه، خاصة وأن أول مباراة لعبها مع الأهلي عقب الزواج كانت نهائي كأس مصر وتمكن من التتويج به رفقة المارد الأحمر.

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