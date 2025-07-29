احتفل إسلام محارب لاعب الفريق الأول لكرة القدم السابق بالنادي الأهلي، بعيد زواجه الـ 10 على زوجته سهام محمد.

ونشر محارب عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور رفقة زوجته وكتب: "الحمد لله الذي أكرمني بها وجعلها مسكن لي ورزقني حبها وجعل بيننا مودة ورحمة، إلى ابنتي وزوجتي الغالية يحلو العمر وتحلي الحياة معكي فانتي الرفيقة المخلصة والحبيبة الطيبه تعدي السنين وانا زي مانا بحبك للأبد".

وكان إسلام محارب بدأ مشواره في كرة القدم، من صفوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، قبل أن يرحل عن الفريق في 2013.

وفي عام 2017 عاد محارب مرة آخرى إلى صفوف النادي الأهلي، قادما من فريق سموحة، مقابل 250 ألف يورو، لكنه رحل عن الفريق بعد عامين فقط.

وشارك صاحب الـ 33 عاما مع النادي الأهلي، في 53 مباراة بمختلف البطولات، سجل خلالهم 8 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة.

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