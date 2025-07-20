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11 صورة من حفل زفاف ابنة وزير الشباب والرياضة

03:06 ص الأحد 20 يوليه 2025
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كتب - يوسف محمد:

احتفل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أمس السبت الموافق 19 يوليو الجاري، بحفل زفاف ابنته، بحضور عدد كبير من الشخصيات العامة ورجال الدولة.

وأقيم حفل زفاف ابنة وزير الشباب والرياضة، داخل متحف محمد علي بمنطقة المنيل، بحضور لفيف من عدد من الوزراء ورجال الدولة.

وأحيا حفل زفاف ابنة وزير الرياضة، المطرب مصطفى قمر والذي لفت الأنظار بشدة خلال حفل الزفاف، بعد ظهوره مرتديا نظارة صفراء في الحفل.

وكان وزير الشباب والرياض، احتفل بعقد قران ابنته في شهر أغسطس الماضي والذي حضره أيضًا مجموعة كبيرة من الشخصيات العامة.

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حفل زفاف ابنة وزير الرياضة وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أشرف صبحي وزير الرياضة
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