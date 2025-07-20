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10 صور لرقص محمد بركات مع ابنته في حفل خطوبتها

03:00 ص الأحد 20 يوليه 2025
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كتب- نهى خورشيد:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من رقص محمد بركات نجم الأهلي ومنتخب مصر الأسبق، خلال احتفاله بخطوبة نجلته "مريم".

ورقص بركات رفقة مريم على أنغام أغنية "الف ماشاء الله عليك"، لرامي جمال.

وكان بركات نجم الجيل الذهبي للقلعة الحمراء بقيادة مانويل جوزيه أعلن اعتزاله كرة القدم بشكل رسمي بنهاية موسم 2012-2013.

طوال مشواره مع الأهلى، شارك في 244 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالهم 60 هدف وصنع 39 آخرين.

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