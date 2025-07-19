"يتعلق بأحمد فتوح".. خالد الغندور يثير الجدل بهذا المنشور

كتب - يوسف محمد:

أثار خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، حالة من الجدل بشأن ظهور الظهير الأيسر للفارس الأبيض أحمد فتوح، في حفل للفنان راغب علامة بالساحل الشمالي أمس.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ألف مليون سلامة للفنان الكبير راغب علامة عم أحمد فتوح".

وغاب أحمد فتوح عن معسكر الفارس الأبيض المقام في العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا للموسم الجديد 2025-2026.

وأعلن عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي الزمالك، أن فتوح تواجد بشكل طبيعي في بداية معسكر الفريق بالعاصمة الإدارية، قبل أن يستأذن للخروج من المعسكر بسبب مرض عمه.

ومع إعلان مدير الكرة بنادي الزمالك خروج أحمد فتوح من معسكر الفريق بسبب مرض عمه، انتشر فيديو للاعب خلال حضوره حفل في الساحل الشمالي للفنان راغب علامة، مما أثار غضب الجماهير بشكل كبير.

وقرر المدير الرياضي بنادي الزمالك جون إدوارد، توقيع غرامة مالية على اللاعب أحمد فتوح مليون جنيه، بجانب إيقاف مستحقاته وتحويله للتحقيق.

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