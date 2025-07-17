كتب - يوسف محمد:

عند الحديث عن أعظم حراس المرمى في مصر، لا بد أن يأتي اسم إكرامي، حيث يمثل هذا الاسم تاريخا كبيرا في حراسة المرمى المصرية، بداية من إكرامي الأب وصولا إلى الأبن شريف أحد أبرز حراس مصر في الوقت الحالي.

ويتمتع إكرامي الشحات بشهرة كبيرة في كرة القدم المصرية، في ظل التاريخ الكبير الذي حققة رفقة النادي الأهلي ومنتخب مصر في السبعينات والثمانينات، ليكتب اسمه في تاريخ الكرة المصرية وليس الأهلي فقط، مما جعل الجماهير تطلق عليه "وحش أفريقيا"، في إشارة إلى امتلاكه موهبة كبيرة.

أبرز المعلومات عن عائلة شريف إكرامي

وبالنظر إلى عائلة أسطورة حراسة المرمى في مصر إكرامي الشحات، فإننا نجد أنها عائلة ولادة بالنجوم الكبار في حراسة المرمى، سواء كان الأب إكرامي أو الإبن شريف، بالإضافة إلى الراحل أحمد إكرامي الذي توفي عام 2006.

ويمتلك إكرامي الشحات ثلاثة أبناء، هم شريف، أحمد والذي رحل عن عالمنا في عام 2006، بالإضافة إلى ابنته حبيبة زوجة نجم بيراميدز الحالي والأهلي السابق رمضان صبحي.

وعقب اعتزال إكرامي الشحات كرة القدم، في عام 1987 لم يغيب اسم إكرامي كثيرا عن الملاعب المصرية، حيث ظهرى الثنائي شريف وأحمد، اللذان حرصا على استلام الراية من والدهما، لاستمرار في تسجيل تاريخ كبير للعائلة في الملاعب.

وفي مطلع الألفية بدأ اسم إكرامي يظهر في الملاعب المصرية مرة آخرى، بعدما انتقل نجله أحمد من ناشئين الأهلي إلى فريق الترسانة في موسم 2001، الذي انتقل منه إلى إنبي في يناير 2001، قبل أن يعلن اعتزاله كرة القدم في سن صغير بعد تعرضه لإصابة على مستوى الكتف.

وفي 4 نوفمبر من عام 2006، تلقت أسر ة الكرة المصرية بشكل عام وليس عائلة إكرامي فقط صدمة كبيرة، بعد إعلان خبر وفاة أحمد بعمر يناهز 26 عاما.

وبالحديث عن الأبن الأوسط لعائلة إكرامي وهو شريف، سنجد أنه تمكن من تحقيق نجاحا كبيرا في مشواره بكرة القدم حتى الآن، على مختلف الأصعدة سواء على الصعيد القاري رفقة منتخب مصر، أو مع الأندية التي لعب فيها لها، سواء في مصر أو خارج مصر.

ويلعب شريف إكرامي في الوقت الحالي، في صفوف فريق بيراميدز، الذي انتقل إليه في عام 2020 في صفقة انتقال حر، قادما من النادي الأهلي.

واستمرت قصة عائلة إكرامي في كرة القدم المصرية، لكن هذه المرة، من خلال حبيبة إكرامي، التي تعد أصغر أبناء إكرامي الشحات، بعدما تزوجت من نجم النادي الأهلي السابق وبيراميدز الحالي رمضان صبحي في عام 2019.

وتمتلك حبيبة إكرامي ورمضان صبحي، طفلين الأكبر هو زين والذي ولد في عام 2019، أما الطفل الثاني هو رحيم.

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