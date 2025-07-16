كتب- نهى خورشيد:

جمع الراحل مدحت فقوسة نجم المصري الأسبق، والدكتور ميمي عبدالرازق المدير الفني السابق للفريق البورسعيدي، مواقف كوميدية خلال فترة عملهم معاً في مجال التدريب.

وقال مدحت في تصريحات تلفزيونية:" ده ابني ده ابني أنا اللي مربيه من صغره"، ليرد ميمي عبدالرزاق:"أنا مش عايز أقطع كلامه بس هو لي فضل عليا بعد ربنا في كل حاجة، دربني واشتغلت معه، ووقفني".

وأضاف:"موقفتوش كتير، ميمي من الناس اللي بحبهم أوي أوي، وهو ابن من ولادي فعلا، واتعلم الكرة صح، لأنه كان لاعب عندي الأول، وبعدين بقي مدرب معايا، وكان معانا مسعد نور مدرب وميمي كان لسه طالع ومعروف انه بيحب يزعق كتير في الملعب، مش بيسكت ميكروفون شغال جنبك".

وتابع:"فالمهم الحكم مبهدلنا، وميمي سخن قالي ينفع يا كابتن كده، الراجل ده مش هنعدي ولا ايه سخني عليه، الجمهور بيهيص قومت شاتم الحكم، وقتها الجمهور سكت وأنا بشتم راح الحكم أخذ الشتيمة مطلع كارت أحمر، فـ ببص جنبي مسعد نور كان زكي وموضع تاني ولقيته بيقولي بلاش أنا يا فقس، ماتعلمش فيا حاجة".

وواصل حديثه:"رحت قايم لميمي مافيش غيرو جنبنا، والحكم وصل قولتله يا ميمي مش عيب عليك تشتم راجل عظيم زي ده، راح طرد ميمي مكاني، بيبصلي ويقولي أنا قولته أومال أنا وموتنا ضحك".

ليرد ميمي:" قولتلك يا كابتن سبني أعيش، بس أنت خلصت عليا وقتها"

وأكمل مدحت:" ميمي أتوقف ساعتها 6 شهور، ويوم ما رجع كان نازل نافش نفسه أوي، وكان قاعد على الدكة ولا الملك فاروق في عز مجده، فكنا في ماتش تاني ونفس الحكم وقولت قدامه تاني يا ميمي تشتم الحكم تاني، قام رد عليا معدتش هشتغل معاك تاني".

وأتم حديثه:"في موقف تاني بينا، كنا في ماتش في اسكندرية، وكان قدامي كلاب وميمي المساعد بتاعي ولما ميمي بيدرب بيفضل يزعق زي الكلاب وأنا هو يزعق والكلب يبصلي وأنا خايف، فضل ساعة ونص ميمي يزعق والكلب يزعقلي الماتش خلص بقوله النتيجة كام لانى من كتر الخوف ولا بصيت على الملعب قالي اتعدلنا قولتله بعد كل ده".