تصدر اسم حارس مرمى منتخب مصر والنادي الأهلي السابق ومقدم البرامج الحالي أحمد شوبير، مواقع التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المختلفة خلال الساعات الماضية، بعد أزمته مع لاعب المارد الأحمر السابق محمد عمارة.

وكان شوبير أعلن أمس الثلاثاء، تقدمه ببلاغ ضد محمد عمار في مباحث الإنترنت، بسبب قيام الأخيرة بتهديده من خلال إرسال رسائل نصية على هاتفه عبر تطبيق "واتساب".

ويعد أحمد شوبير أحد أهم وأبرز الحراس في تاريخ الكرة المصرية، يحظى بجماهيرية كبيرة من قبل كل جماهير الكرة المصرية وليس الأهلي فقط، بجانب أنه واحد من أهم الإعلاميين على الساحة المصرية في الوقت الحالي.

أبرز المعلومات عن عائلة أحمد شوبير

ومن الناحية العائلية، فإننا نجد أن حارس منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، متزوج من سيدة تدعى مها سلامة، لدية أربعة أبناء.

وأبناء أحمد شوبير هم: "محمد أحمد شوبير، مصطفى شوبير، بالإضافة إلى سلمى وهند أحمد شوبير.

وليس هناك شك على أن أشهر أبناء شوبير حاليا، هو مصطفى حارس مرمى المارد الأحمر، الذي يتوقع له الجميع أن يسير على خطى والده، ليصبح من أبرز الحراس المصريين، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يظهر بها، في المباريات التي يشار فيها مع الأهلي.

كما أن محمد أحمد شوبير كان حارس مرمى أيضًا، إذ سبق له اللعب في صفوف قطاع الناشئين بالنادي الأهلي وكذلك في صفوف فريق وادي دجلة، لكنه لم يستمر كثيرا ليقرر الابتعاد عن كرة القدم.

وبالنظر إلى باقي أفراد عائلة أحمد شوبير، فإننا سنصل إلى ابنتيه سلمى وهند وكلاهما يعملان في المجال الإعلامي.

وتعمل سلمى أحمد شوبير في الإخراج التليفزيوني، فيما سبق لهند مشاركة والدها في برنامج إذاعي، عبر إذاعة "أون سبورت إف إم".

أقرأ أيضًا:

شوبير يعلن التقدم بلاغ في مباحث الانترنت ضد محمد عمارة



تغيير في نظام تدريبات الزمالك



