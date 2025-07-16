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13 صورة لجولة محمود الخطيب لتفقد سير العمل في مشروع ستاد الأهلي

01:36 ص الأربعاء 16 يوليو 2025
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كتب - يوسف محمد:

حرص محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي أمس الثلاثاء، على القيام بجولة ميدانية لتفقد أعمال الحفر في مشروع ستاد النادي الأهلي.

وخلال جولة الخطيب لتفقد أعمال الحفر في مشروع الاستاد، حرص على الاستفسار عن سير العمل، وهو ما أوضحه محمد كامل رئيس شركة الأهلي للمنشأت الرياضية لرئيس مجلس إدارة النادي، مقدما شرحا تفصيليا حول ما تم تنفيذه والتنسيق مع الشركات المنفذة للمشروع.

وأكد سامح علي كامل المستشار الهندسي للمشروع، أن عمليات الحفر تسيير طبقا للجدول الزمني الذي تم وضعه مسبقا، أنه تم إنجاز 33% من المرحلة الأولى بعمق يصل إلى 9 أمتار.

كما حرص رئيس مجلس إدارة الأهلي محمود الخطيب، بتكريم عدد من الجماهير التي تواجدت في مركز خدمة المشجعين، بتسليمهم دروعا رمزية تخلد أسمائهم على جدران الاستاد المستقبلي.

وكان النادي الأهلي أعلن في فبراير الماضي، بدأ العمل في مشروع ستاد النادي الأهلي بالشيخ زايد، الذي من المقرر أن تستغرق مدة بنائه 4 أشهر.

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