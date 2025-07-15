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12 صورة لاحتفال محمد صبحي بعيد ميلاده مع زوجته

03:21 ص الثلاثاء 15 يوليه 2025
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احتفلت نور زوجة محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاده الـ 26.

ونشرت نور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو من تجهيزها مفأجاة لعيد ميلاده على أنغام أغنية أنا مش عايز غير.

يُعد محمد صبحي أبرز المرشحين لدعم حراسة مرمى بيراميدز بعد تعثر ضم محمود جاد، وسط احتمالية إدخاله في صفقة تبادلية مع الزمالك تتضمن أسماء مثل محمود صابر، مع مراقبة محتملة للثنائي زلاكة وأسامة جلال.

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محمد صبحي وزوجته زوجة محمد صبحي احتفال محمد صبحي بعيد ميلاده احتفال صبحي بعيد ميلاده مع زوجته
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