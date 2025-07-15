12 صورة لاحتفال محمد صبحي بعيد ميلاده مع زوجته

احتفلت نور زوجة محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بعيد ميلاده الـ 26.

ونشرت نور عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" مقطع فيديو من تجهيزها مفأجاة لعيد ميلاده على أنغام أغنية أنا مش عايز غير.

يُعد محمد صبحي أبرز المرشحين لدعم حراسة مرمى بيراميدز بعد تعثر ضم محمود جاد، وسط احتمالية إدخاله في صفقة تبادلية مع الزمالك تتضمن أسماء مثل محمود صابر، مع مراقبة محتملة للثنائي زلاكة وأسامة جلال.