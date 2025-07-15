كأس العالم للأندية 2025

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غناء الكاريوكي.. كيف احتفل نجوم تشيلسي بكأس العالم للأندية؟

06:33 ص الثلاثاء 15 يوليو 2025
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    ليفي كولويل
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    نيكولاس جاكسون
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    مويسيس كايسيدو يغني الكاريوكي بعد الفوز بكأس العالم للأندية
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    كيرنان ديوزبيري
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    داريو إيسوجو مع برادي
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    كول بالمر
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    كايسيدو
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    إنزو ماريسكا إلى جانب أحد أعضاء الفريق
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    إنزو فيرنانديز
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حصد نادي تشيلسي لقب كأس العالم للأندية 2025، بعد الفوز على باريس سان جيرمان في المباراة النهائية بثلاثية دون رد.

وبعد أن توج تشيلسي بالكأس من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ، احتفل نجوم البلوز على أرض الملعب مع أفراد عائلاتهم.

وعاد فريق إنزو ماريسكا بعد ذلك إلى فندق الفريق، حيث تجمع المئات من المشجعين للاحتفال ببطل النسخة الجديد لمونديال الأندية.

وكان كول بالمر من بين اللاعبين الأوائل الذين نزلوا من الحافلة، حيث احتفل بطريقة جنونية بها الكثير من الروح.

وبعد ذلك، أقام لاعبو تشيلسي وطاقم العمل حفل خاص للاحتفال بالفوز بكأس العالم للأندية على حساب باريس.

وأظهرت لقطات من الاحتفالات كايسيدو واقفا وسط فريق تشيلسي ويغني الكاريوكي.

وانضم إلى نجوم تشيلسي في الحدث أسطورة كرة القدم الأميركية توم برادي، الفائز ببطولة سوبر بول سبع مرات.

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تشيلسي كأس العالم للأندية 2025 احتفال لاعبي تشيلسي كأس العالم للأندية
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