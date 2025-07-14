10 صور لرامي ربيعة في المصيف

القاهرة - مصراوي

نشر رامي ربيعة لاعب العين الإماراتي عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور له في المصيف.

وظهر رامي ربيعة وهو يستمتع بإجازته الصيفية في أحد المدن الساحلية بعد الانتهاء من موسمه الكروي مع العين الإماراتي.

وقد شارك رامي ربيعة مع نادي العين الإماراتي في كأس العالم للأندية 2025، ولكن ودع الفريق البطولة مبكرا من دور المجموعات بعد خسارة مباراتين وفوز مباراة واحدة على الوداد المغربي.

وانتقل رامي ربيعة من النادي الأهلي في 6 نوفمبر 2025 إلى نادي العين الإماراتي في صفقة انتقال حر.