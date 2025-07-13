كتب - يوسف محمد:

يتمتع وسام أبو علي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بجماهيرية كبيرة في الكرة المصرية وبشكل خاص بين جماهير المارد الأحمر.

ومع الأداء المميز والتألق الكبير الذي يظهر به اللاعب رفقة المارد الأحمر في الفترة الماضية، باتت الأنظار تتجه إليه بقوة، وهو ما ظهر في الفترة الماضي من خلال وصول أكثر من عرض للاعب للاحتراف الخارجي، خاصة بعد الأداء الكبير الذي ظهر به الأحمر في مونديال الأندية.

هجرة عائلة وسام أبو علي من فلسطين

وينحدر وسام أبو علي من أصول فلسطينية، على الرغم من كونه ولد في الدنمارك.

وكانت عائلة وسام أبو علي في مدينة "ألبورج" الدنماركية، بعد هجرة عائلته من فلسطين إلى لبنان، ثم الانتقال بعد ذلك إلى الدنمارك.

ويعيش أبو علي حاليا رفقة والده ووالدته، وشقيقتيه في مصر، إلا أن عدد كبير من أفراد عائلة نجم الأهلي يعيشون أيضًا في لبنان.

وبدأ صاحب ال 26 عاما مشواره في كرة القدم، من بوابة نادي ألبورج الدنماركي، قبل الانتقال إلى فريق فيندسيسيل في عام 2019.

أرقام وسام أبو علي مع الأهلي

وانضم أبو علي إلى صفوف النادي الأهلي، في يناير من عام 2023 قادما من فريق سيريس السويدي، مقابل مليون ونصف المليون يورو.

وشارك المهاجم الفلسطيني منذ انضمامه إلى المارد الأحمر حتى الآن، في 60 مباراة بمختلف البطولات، نجح خلالهم في تسجيل 38 هدفا وتقديم 10 تمريرات حاسمة.

وحقق أبو علي رفقة المارد الأحمر منذ الانضمام إلى الفريق 5 بطولات، بواقع لقبين لبطولة الدوري المصري ولقب لكلا من: "دوري أبطال أفريقيا، كأس السوبر المصري، كأس القارات الثلاث آسيا وأفريقا والمحيط الهادي".

كما تمكن أبو علي من حصد جائزة هداف الدوري المصري موسم 2023-2024، برصيد 18 هدفا.

ولعب أبو علي مع الأهلي خلال الموسم الماضي 2024-2025، 34 مباراة بمختلف البطولات، ساهم خلالهم في 23 هدفا، بواقع تسجيل 18 هدفا وتقديم 4 تمريرات حاسمة.

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