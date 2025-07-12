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خطيبة حسام عبد المجيد تنشر صورة رومانسية لهما وتعلق

06:03 ص السبت 12 يوليو 2025
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    حسام عبد المجيد من المؤتمر الصحفي لمباراة الزمالك وبلاك بولز
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    حسام عبد المجيد
  • عرض 5 صورة
    حسام عبد المجيد
  • عرض 5 صورة
    خطيبة حسام عبد المجيد
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القاهرة - مصراوي

نشرت ملك أحمد خطيبة حسام عبد المجيد لاعب نادي الزمالك عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة له مع خطيبها.

وظهرت عبر خاصية "الستوري" عبر "الإنستجرام" صورة لها تجمعها مع خطيبها حسام عبد المجيد.

وعلقت على الصورة عبر "الستوري" قائلا: "لحظة أدراك أن الفرحة الجاية في بيتنا"، وأضافت على الصورة أغنية تعبر عن الفرحة القادمة وهو أقتراب معاد زواجهم.

يُذكر أن حسام عبد المجيد، البالغ من العمر 24 عامًا، من ناشئين نادي الزمالك، وقد صعد إلى الفريق الأول في عام 2019.

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حسام عبد المجيد حسام عبد المجيد وخطيبته نادي الزمالك خطيبة حسام عبد المجيد
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