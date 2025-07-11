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"ورد أحمر وهدايا".. زوجة النني الثانية تحتفل بعيد ميلاده الـ 33

11:31 م الجمعة 11 يوليه 2025
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    زوجة محمد النني الثانية (7)
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    زوجة محمد النني الثانية (2)
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    زوجة محمد النني الثانية (8)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (5)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (3)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (4)
  • عرض 21 صورة
    زوجة النني الثانية (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة النني الثانية (3)
  • عرض 21 صورة
    زوجة النني الثانية (2)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (6)
  • عرض 21 صورة
    النني وزوجته الثانية
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (1)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (2)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (4)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (8)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (7)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (6)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (5)
  • عرض 21 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (3)
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كتب- نهى خورشيد:

حرصت البلوجر المغربية حنان، زوجة النجم المصري محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي الحالي، على الاحتفال بعيد ميلادها الـ33 وذلك بعد أيام قليلة من انتشار أنباء زواجهما.

ونشرت حنان عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صورة لتورتة وهدايا وبلالالين تحمل رقم 33.

وفي سياق متصل، تجنب محمد النني نشر أي تفاصيل عن زواجه للمرة الثانية، أو صور تجمعه بها وذلك احتراماً لزوجته الأولي، حسبما أكد مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي.

وكان النني انضم إلى صفوف نادي الجزيرة الإماراتي في يوليو 2024 قادماً من أرسنال بصفقة انتقال حر.

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زوجة محمد النني الثانية محمد النني وزوجته عيد ميلاد محمد النني أرسنال الجزيرة الإماراتي
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