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"أكل وقطة".. صور رومانسية جديدة تنشرها زوجة محمد النني الثانية

11:26 م الجمعة 11 يوليه 2025
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    زوجة النني الثانية (2)
  • عرض 3 صورة
    زوجة النني الثانية (3)
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كتب-نهى خورشيد:

شاركت البلوجر "حنان" الزوجة الثانية للنجم المصري محمد النني لاعب الجزيرة الإماراتي، متابعيها ببعض اللقطات الرومانسية بينها.

ونشرت حنان عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" صور من لقطات رومانسية جمعتها بزوجها دون الكشف عن وجهه.

وكانت حنان أثارت جدلاً واسعاً بعد نشرها صوراً مع محمد النني، مدعية زواجها منه دون الإفصاح عن هويته، خاصة مع عدم قيام النجم المصري بالحديث عن زواجه الثاني أو نشر صور معاها.

ويُذكر أن النني انتقل في يوليو 2024 إلى نادي الجزيرة الإماراتي قادمًا من أرسنال في صفقة انتقال حر

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زوجة محمد النني الثانية محمد النني أرسنال الدوري الإماراتي محمد النني وزوجته
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