15 صورة لاحتفال لاعبة منتخب مصر بحفل زفافها

كتب - يوسف محمد:

واصلت سامية آدم لاعبة منتخب مصر لكرة القدم ونادي لوستيناو دورنبيرن النمساوي الاحتفال بحفل زفافها، الذي أقيم منذ أيام قليلة.

ونشرت آدم العديد من الصور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال الساعات القليلة الماضية، رفقة زوجها من حفل الزفاف.

وكانت سامية احتفلت بحفل زفافها على شخص من خارج الوسط الرياضي، منذ أربعة أيام، بشكل خاص يوم السبت الماضي الموافق 5 يوليو الجاري، وسط أجواء عائلية.

وتحمل سامية آدم الجنسيتين المصرية والأمريكية، ولكنها فضلت تمثيل المنتخب المصري بدلا من الأمريكي.

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