كأس العالم للأندية 2025

تغطية خاصة لحظة بلحظة
مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

جميع المباريات

إعلان

15 صورة لاحتفال لاعبة منتخب مصر بحفل زفافها

03:33 ص الخميس 10 يوليو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    سامية أدم في حفل زفافها (10) (1)
  • عرض 15 صورة
    سامية أدم في حفل زفافها (9) (1)
  • عرض 15 صورة
    سامية أدم في حفل زفافها (8) (1)
  • عرض 15 صورة
    سامية أدم في حفل زفافها (5) (1)
  • عرض 15 صورة
    سامية أدم في حفل زفافها (6) (1)
  • عرض 15 صورة
    سامية أدم في حفل زفافها (7) (1)
  • عرض 15 صورة
    سامية أدم في حفل زفافها (4) (1)
  • عرض 15 صورة
    سامية أدم في حفل زفافها (3) (1)
  • عرض 15 صورة
    سامية أدم في حفل زفافها (2) (1)
  • عرض 15 صورة
    سامية أدم في حفل زفافها (14) (1)
  • عرض 15 صورة
    سامية أدم في حفل زفافها (15) (1)
  • عرض 15 صورة
    سامية أدم في حفل زفافها (1) (1)
  • عرض 15 صورة
    سامية أدم في حفل زفافها (13) (1)
  • عرض 15 صورة
    سامية أدم في حفل زفافها (12) (1)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - يوسف محمد:

واصلت سامية آدم لاعبة منتخب مصر لكرة القدم ونادي لوستيناو دورنبيرن النمساوي الاحتفال بحفل زفافها، الذي أقيم منذ أيام قليلة.

ونشرت آدم العديد من الصور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال الساعات القليلة الماضية، رفقة زوجها من حفل الزفاف.

وكانت سامية احتفلت بحفل زفافها على شخص من خارج الوسط الرياضي، منذ أربعة أيام، بشكل خاص يوم السبت الماضي الموافق 5 يوليو الجاري، وسط أجواء عائلية.

وتحمل سامية آدم الجنسيتين المصرية والأمريكية، ولكنها فضلت تمثيل المنتخب المصري بدلا من الأمريكي.

أقرأ أيضًا:

مصدر يكشف حقيقة اعتذار الترجي التونسي عن خوض مباراة ودية أمام الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

سامية أدم في حفل زفافها سامية أدم لاعبة منتخب مصر سامية أدم لاعبة منتخب مصر لكرة القدم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

الثانوية العامة

المزيد

أخبار رياضية

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي يعرض على أعضائه 10 خيارات للتحرك ضد إسرائيل
البنك المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض