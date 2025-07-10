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صدفة وبـ 3000 جنيه.. حكاية انضمام شيكابالا إلى الزمالك (صور)

02:04 ص الخميس 10 يوليه 2025
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    شيكابالا وأحمد إبراهيم في الفريق الأول للزمالك
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    أحمد إبراهيم وشيكابالا
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    شيكابالا وإيشو (11) (1)
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    شيكابالا مع منتخب مصر (3)
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    شيكابالا
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    محمود شيكابالا
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    شيكابالا وأبو تريكة
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    محمود شيكابالا خلال احترافه باليونان
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    محمود شيكابالا
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    محمود عبد الرازق شيكابالا
  • عرض 12 صورة
    محمود شيكابالا
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كتبت-هند عواد:

بينما كان يجلس محمود شيكابالا قائد الزمالك المعتزل حديثا، في مدرسة الكرة بعمر الـ10 سنوات، عرض عليه أحد أصدقائة الذي يدعى أحمد إبراهيم، الذهاب معه إلى منزله في عطلة نهاية الأسبوع.

وكان هذا العرض، بداية رحلة شيكابالا مع الزمالك، ويقول أحمد إبراهيم في تصريحات لمصراوي: "شيكابالا كان يقضي معظم وقته في المدرسة، بسبب صعوبة عودته إلى أسوان، وفي مرة استأذنت والدي لقدوم صديقي معي إلى المنزل، وبالفعل جاء شيكابالا معي، وفي اليوم التالي قلت له: "تعالى معايا تمرين الزمالك"، فأخبرني أنه لا يملك ملابس رياضية فأعطيته من ملابسي".

وأضاف: "كان المران مقسمًا إلى ثلاث مجموعات، وكان كابتن حسن بصري مدربا للفريق وقتها، وقرر أن يكون شيكابالا في المجموعة الأخيرة التي لا تضم لاعبين جيدين، لكنه خطف الأنظار بمهاراته، فتوجّه المدرب على الفور وسألني عنه، فأخبرته أنه صديقي من مدرسة الموهوبين".

واختتم أحمد إبراهيم: "أخذه كابتن حسن بصري إلى فريق 86 ومدربه سعيد الجدي، والذي قرر أنه لا يجب أن يغادر النادي من دون التوقيع، وبالفعل حضر شقيقه من أسوان، ووقع للزمالك مقابل ثلاثة آلاف جنيه".

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