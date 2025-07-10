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5 صور لزيارة محمود عبد الرازق شيكابالا معبد حتشبسوت بالأقصر

01:10 ص الخميس 10 يوليو 2025
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كتب - يوسف محمد:

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك السابق، على زيارة مدينة الأقصر وأبرز الأماكن الأثرية والتاريخية بها.

كما حرص شيكابالا على زيادة معبد حتشبسوت، الذي يعد أحد الأماكن الأثرية والتاريخية في مدينة الأقصر، وهو ما ظهر من خلال مجموعة من الصور التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان محمود عبد الرازق شيكابالا، أعلن اعتزال كرة القدم بشكل نهائي منذ عدة أيام، خلال ظهوره في إحدى البرامج التليفزيونية، لينهي مسيرة حافلة بالإنجازات مع نادي الزمالك.

ويمتلك شيكابالا مع نادي الزمالك 18 بطولة مختلفة، جعلته اللاعب الأكثر تحقيقا للبطولات في تاريخ نادي الزمالك.

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