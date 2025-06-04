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ستوري نجوم كرة القدم.. رمضان صبحي بالسيجار.. ابنة صلاح.. وزفاف لاعب الزمالك

12:25 ص الأربعاء 04 يونيو 2025
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    رمضان صبحي بالسيجار وتاج الملك
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    سيد عبدالله نيمار من زفافه
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    زلاكة وبوبو من تتويج بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
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    فرجاني ساسي يتأهل بعد فوز تونس على بوركينا فاسو
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    كريستيانو رونالدو من تدريبات البرتغال
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    شريف إكرامي مع كأس دوري أبطال أفريقيا
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    كيان ابنة محمد صلاح مع كأس الدوري الإنجليزي
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    كيان ابنة محمد صلاح مع كأس الدوري الإنجليزي1
  • عرض 14 صورة
    محمد صبحي من تدريبات الزمالك
  • عرض 14 صورة
    مكة ابنة محمد صلاح تحمل كأس الدوري الإنجليزي
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    كريستيانو رونالدو من تدريبات البرتغال1
  • عرض 14 صورة
    رونالدو من تدريبات البرتغال
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كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 14 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، صورا لابنتيه مكة وكيان مع كأس الدوري الإنجليزي، الذي توج به الريدز هذا الموسم، فيما نشر كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، صورا من تدريبات منتخب البرتغال.

وشارك ثنائي الزمالك عبدالله السعيد ومحمد صبحي متابعيهما صورا من مران الأبيض، استعدادا لنهائي كأس مصر ضد بيراميدز.

فيما نشر شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز صورته بكأس دوري أبطال افريقيا، ونشر ثنائي بيراميدز المعار إلى سيراميكا زلاكة ومحمد رضا "بوبو"، صورتهما من مراسم تتويج الأزرق بدوري الأبطال.

وواصل أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز احتفاله بدوري الأبطال، ونشر صورته رفقة زميله فيستون مايلي، فيما نشر سيد عبدالله نيمار لاعب البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق، صورته من زفافه

ونشر رمضان صبحي لاعب بيراميدز، صورته من جلسة تصوير بكأس دوري أبطال أفريقيا، وهو يرتدي تاج الملك ويمسك بـ"سيجار".

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ستوري نجوم كرة القدم رمضان صبحي محمد صلاح ليفربول محمد صبحي عبدالله السعيد سيد نيمار
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