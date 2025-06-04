كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 14 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

نشر محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، صورا لابنتيه مكة وكيان مع كأس الدوري الإنجليزي، الذي توج به الريدز هذا الموسم، فيما نشر كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي، صورا من تدريبات منتخب البرتغال.

وشارك ثنائي الزمالك عبدالله السعيد ومحمد صبحي متابعيهما صورا من مران الأبيض، استعدادا لنهائي كأس مصر ضد بيراميدز.

فيما نشر شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز صورته بكأس دوري أبطال افريقيا، ونشر ثنائي بيراميدز المعار إلى سيراميكا زلاكة ومحمد رضا "بوبو"، صورتهما من مراسم تتويج الأزرق بدوري الأبطال.

وواصل أحمد عاطف "قطة" لاعب بيراميدز احتفاله بدوري الأبطال، ونشر صورته رفقة زميله فيستون مايلي، فيما نشر سيد عبدالله نيمار لاعب البنك الأهلي الحالي والزمالك السابق، صورته من زفافه

ونشر رمضان صبحي لاعب بيراميدز، صورته من جلسة تصوير بكأس دوري أبطال أفريقيا، وهو يرتدي تاج الملك ويمسك بـ"سيجار".