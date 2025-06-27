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وسام أبو علي يستمتع بإجازته في أمريكا بعد توديع كأس العالم (صور)

11:57 ص الجمعة 27 يونيو 2025

وسام ابو علي

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كتب - محمد القرش:

ودع الفريق الأول للنادي الأهلي منافسات كأس العالم للأندية 2025، بعد احتلال المركز الرابع بالمجموعة الأولى برصيد نقطتين.

ونشر المهاجم وسام أبو علي هداف الفريق عبر خاصية "القصص القصيرة" على منصة "إنستجرام" صور أثناء قضاء إجازته في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، إلى مطار القاهرة الدولي يوم الأربعاء الماضي عائدة من أمريكا، بعد انتهاء مشاركة الفريق في بطولة كأس العالم للأندية.

وقرر الجهاز الفني للأهلي منح اللاعبين راحة من التدريبات لمدة 18 يومًا، قبل إقامة معسكر تدريبي استعدادا لموسم 2025/26.

وسام أبو علي يقضي إجازته في أمريكا (2)وسام أبو علي يقضي إجازته في أمريكا (1)

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وسام أبو علي الأهلي كأس العالم للأندية 2025
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