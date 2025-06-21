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مشهد من مباراة صن داونز وبوروسيا يحدث لأول مرة في التاريخ (صورة)

08:44 م السبت 21 يونيو 2025

صن داونز ضد بوروسيا دورتموند

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كتب - محمد القرش:

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي صورة فريدة من نوعها لمباراة صن داونز وبوروسيا دورتموند في بطولة كأس العالم للأندية.

وأظهرت الصورة تواجد بدلاء فريق دورتموند داخل غرفة ملابس ملعب "تي كيو إل" يشاهدون مباراتهم ضد صن داونز على شاشة التلفاز، وهو ما لم يحدث من قبل في تاريخ كرة القدم.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن بدلاء الفريق الألماني لم يستطيعوا تحمل درجة الحرارة والرطوبة المرتفعة في مدينة سينسيناتي الأمريكية.

يُذكر أن المجموعة السادسة تضم كل من، صن داونز الجنوب إفريقي، بوروسيا دورتموند الألماني، فلومينينسي البرازيلي، وأولسان الكوري الجنوبي.

بدلاء بوروسيا دورتموند يشاهدون المباراة من غرفة الملابس

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