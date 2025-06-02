مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
مباريات ودية - منتخبات

تونس

- -
20:30

بوركينا فاسو

جميع المباريات

إعلان

بعد الفوز بدوري الأبطال.. تجديد عقد نجم بيراميدز لمدة 4 مواسم

03:35 م الإثنين 02 يونيو 2025

احتفلات بيراميدز بالتتويج (1)

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أعلن أحمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تجديده عقده لمدة 4 سنوات مقبلة، بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز.

وكتب الشناوي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "أولا الحمدلله على الكرم والفضل اللي إحنا فيه، ثانياًبيراميدز بطل أبطال أفريقيا 2025".

وأضاف: "بعد مشوار حافل بالانتصارات، ربنا كرم بيراميدز بلقب أبطال القارة لأول مرة في تاريخه، ليكتب اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الكرة الأفريقية".

وزاد: "ألف مبروك للإدارة، اللاعبين، الجهاز الفني، والجماهير الوفية اللي حضرت الماتش على راسنا من فوق، المجد يُكتب بالعرق، واليوم نحصد ثماره".

وواصل: "مبروك يا أبطال، فخور بوجودي داخل فريق بيراميدز ووسط اللاعبين والإدارة والجهاز الفني والطبي المحترمين كان لهم الجزء الأهم في التتويج".

واختتم: "واخيراً بهذه المناسبة أعلن عن تجديد تعاقدي مع نادي بيراميدز لأربع سنوات قادمة بأمر الله".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

بيراميدز أحمد الشناوي تجديد عقد الشناوي الشناوي دوري أبطال أفريقيا صن داونز
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

الطريق إلى البرلمان| الجلاد: على مسؤوليتي.. تغيير 60 % من أعضاء "مستقبل وطن" بالبرلمان المقبل
قفزة في سعر الذهب اليوم بمصر بمنتصف تعاملات الاثنين
حبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبات ذبح الأضاحي خارج المجازر
الطريق تحول إلى نار.. تصادم مروع بين سيارة مواد بترولية وأخرى بطريق الواحات | صور
مصري الجنسية وهتف فلسطين حرة.. كشف هوية منفذ هجوم كولورادو الأمريكية- صور