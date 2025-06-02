بعد الفوز بدوري الأبطال.. تجديد عقد نجم بيراميدز لمدة 4 مواسم

كتب - محمد القرش:

أعلن أحمد الشناوي حارس الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز تجديده عقده لمدة 4 سنوات مقبلة، بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا على حساب صن داونز.

وكتب الشناوي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام": "أولا الحمدلله على الكرم والفضل اللي إحنا فيه، ثانياًبيراميدز بطل أبطال أفريقيا 2025".

وأضاف: "بعد مشوار حافل بالانتصارات، ربنا كرم بيراميدز بلقب أبطال القارة لأول مرة في تاريخه، ليكتب اسمه بأحرف من ذهب في سجلات الكرة الأفريقية".

وزاد: "ألف مبروك للإدارة، اللاعبين، الجهاز الفني، والجماهير الوفية اللي حضرت الماتش على راسنا من فوق، المجد يُكتب بالعرق، واليوم نحصد ثماره".

وواصل: "مبروك يا أبطال، فخور بوجودي داخل فريق بيراميدز ووسط اللاعبين والإدارة والجهاز الفني والطبي المحترمين كان لهم الجزء الأهم في التتويج".

واختتم: "واخيراً بهذه المناسبة أعلن عن تجديد تعاقدي مع نادي بيراميدز لأربع سنوات قادمة بأمر الله".