"قميص أحمر".. بيراميدز يثير الجدل بعد الفوز بدوري أبطال أفريقيا

كتب - محمد القرش:

أثار حساب نادي بيراميدز الجدل بعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بكأس دوري أبطال أفريقيا للمرة الأولى في التاريخ على حساب بيراميدز.

ونشر حساب بيراميدز صورة داخل معبد في الأهرامات، وداخلة شخص يرتدي الطاقم الخاص بفريق بيراميدز جالسا على كرسي العرش الحجري واضعا كأس أفريقيا في يده.

وأمامه شخص يرتدي طاقم أصفر يقدم له تاج الملك، وعلى يمينه آخر بقميص أحمر، وعلى يساره شخص يرتدي طاقم باللون البترولي.

وكتب: "من أهرامات القاهرة إلى تـلال كيجالي، ومن سهـول باماكو إلى أبـواب قرطاج، ومن ضفـاف لواندا إلى أسـوار مكناس، ومن قلب جوهانسبرج إلى شمـس بريتوريا؛أفـريـقـيـا تـحـت سـيـطـرة الفـرعـون الـسـماوي".

وترجم عدد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي أن الشخص الذي ارتدى الطاقم الأصفر يمثل صن داونز، والأحمر يمثل الأهلي، مما أثار جدلا واسعا.

وكتب أحد الأشخاص في التعليقات: "الأهلي السعودي ينتظركم في جده، بطولة كأس القارات".

وعلق آخر: "الكثير وأنا منهم مدين بكلمة اعتذار للحارس أحمد الشناوي، الف مبروك يا وحش أنت السبب الأول بعد إرادة الله في تحقيق هذه البطولة لناديك بيراميدز".