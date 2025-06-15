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الصور الأولى من حنة مهاجم الزمالك ناصر منسي

09:44 م الأحد 15 يونيو 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    حنة مهاجم الزمالك ناصر منسي (2)
  • عرض 8 صورة
    حنة مهاجم الزمالك ناصر منسي (4)
  • عرض 8 صورة
    حنة مهاجم الزمالك ناصر منسي (3)
  • عرض 8 صورة
    أهالي الشرقية مع ناصر منسي قبل حفل حنته (1)
  • عرض 8 صورة
    أهالي الشرقية مع ناصر منسي قبل حفل حنته (2)
  • عرض 8 صورة
    أهالي الشرقية مع ناصر منسي قبل حفل حنته (3)
  • عرض 8 صورة
    أهالي الشرقية مع ناصر منسي قبل حفل حنته (4)
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كتب - نهى خورشيد

يستعد ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للاحتفال بحنته اليوم الأحد، بمسقط رأسه محافظة الشرقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات من تجهيزات حنة ناصر منسي بفيلته بمحافظة الشرقية.

وفي سياق متصل، قاد ناصر منسي فريقه لتتويج بلقب كأس مصر الأخير على حساب نظيره بيراميدز، بعد تسجيله هدف التعادل في الشوط الثاني، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح الفارس الأبيض.

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