الصور الأولى من حنة مهاجم الزمالك ناصر منسي

كتب - نهى خورشيد

يستعد ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للاحتفال بحنته اليوم الأحد، بمسقط رأسه محافظة الشرقية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لقطات من تجهيزات حنة ناصر منسي بفيلته بمحافظة الشرقية.

وفي سياق متصل، قاد ناصر منسي فريقه لتتويج بلقب كأس مصر الأخير على حساب نظيره بيراميدز، بعد تسجيله هدف التعادل في الشوط الثاني، لتتجه المباراة إلى ركلات الترجيح التي انتهت لصالح الفارس الأبيض.

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