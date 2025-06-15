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لفتة رائعة من الشناوي تجاه ميسي بعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي (فيديو)

06:43 ص الأحد 15 يونيو 2025

ميسي والشناوي

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كتب - محمد القرش:

شهدت أحداث ما بعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي التي أقيمت اليوم الأحد، لفتة رائعة من محمد الشناوي حارس المارد الأحمر.

وتداول مقطع فيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه الشناوي يتوجه نحو ميسي مع مصافحة وعناق بين الثنائي بعد نهاية المباراة.

وانتهت مباراة الأهلي وإنتر ميامي بالتعادل السلبي على ملعب هارد روك، في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره بالميراس البرازيلي يوم الخميس المقبل الموافق 19 يونيو، في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت مصر.

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