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علاء مبارك يساند الأهلي في كأس العالم للأندية

07:53 م السبت 14 يونيو 2025

علاء مبارك

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كتب - محمد القرش:

حرص نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، علاء مبارك، على مساندة النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وكتب علاء عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" اليوم السبت: "كل التوفيق للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية".

وتقام مباراة الأهلي وإنتر ميامي في تمام الساعة الثالثة فجر غدا الأحد، على ملعب هارد روك الواقع في مدينة ميامي الأمريكية.

ويقع المارد الأحمر في المجموعة الأولى بمونديال الأندية بجانب كل من، إنتر ميامي الأمريكي، بالميراس البرازيلي، وبورتو البرتغالي.

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