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ميسي ينشر موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية

07:16 م السبت 14 يونيو 2025
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    ميسي وسواريز لاعبا إنتر ميامي
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    ميسي قبل مباراة الأهلي
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    ليونيل ميسي من تدريبات إنتر ميامي
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    ماسكيرانو وميسي
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    ميسي مع إنتر ميامي الأمريكي
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    ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي
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    ليونيل ميسي مع جوردي ألبا
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    ميسي
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كتب - محمد القرش:

نشر الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح بطولة كأس العالم للأندية 2025.

وعبر خاصية "القصص القصيرة" بمنصة "إنستجرام"، نشر ميسي مقطع فيديو ترويجي خاص بمباراة افتتاح مونديال الأندية والذي أبرز موعد المباراة ومكان إقامتها واسم الاستاد.

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثالثة فجر غدا الأحد، على ستاد هارد روك الواقع في مدينة ميامي الأمريكية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية بثوبها الجديد خلال الفترة من 15 يونيو وحتى 13 يوليو 2025.

ستوري ميسي

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