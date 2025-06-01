كتب - محمد القرش:

علق ممدوح عباس الرئيس السابق لنادي الزمالك على فوز بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا لأول مرة في التاريخ على حساب صن داونز.

ونشر ممدوح عبر حسابه الرمسي على منصة "إكس": "مبروك ليبراميدز البطولة الكبيرة التي حققوها اليوم، مبروك لإدارة النادي ومبروك لملاك النادي الذين ربحوا اليوم عائدًا على استثماراتهم الكبيرة جدًا".

وأضاف: "مبروك كابتن أحمد الشناوي الذي أدى مباراة العمر. هذه هي المرة الثانية التي يفوز فيها نادي بعد الإسماعيلي من خارج الاحتكار الكروي في مصر والذي أفسد المنظومة".

واختتم: "قد تسمرت في مكاني وأنا أشاهد المباراة ولم أبرح مكاني قط وقد أحسست بأنني جزء من الجماهير الكبيرة الوفية التي حضرت المباراة والتي لها كل الشكر والتحية".

يُذكر أن بيراميدز حصد اللقب بعد الفوز على صن داونز بثنائية مقابل هدف إيابا، والتعادل 1-1 ذهابا.