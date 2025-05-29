كتب - يوسف محمد:

توج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمس، بلقب الدوري المصري بعد الفوز على حساب نظيره فاركو، بسداسية نظيفة في اللقاء الذي جمع بينهما على ستاد القاهرة أمس.

وتوج الأهلي بلقب الدوري المصري خلال الموسم الحالي، بعدما تفوق على منافسه بيراميدز، حيث احتل المارد الأحمر المركز الأول بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 58 نقطة، فيما يأتي فريق بيراميدز في المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 56 نقطة.

ورفع النادي الأهلي، عدد ألقاب في بطولة الدوري المصري، إلى اللقب رقم 45 في تاريخه كأكثر الفرق المصرية تتويجا باللقب.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي ببطولة الدوري المصري، خلال الموسم الحالي 2024-2025.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي والتتويج بلقب الدوري المصري، بمطالعة الألبوم أعلاه:

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