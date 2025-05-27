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موقف مصطفى فتحي من المشاركة مع بيراميدز أمام سيراميكا وصن داونز

01:47 م الثلاثاء 27 مايو 2025
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    مصطفى فتحي
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    مصطفى فتحي من وصول بعثة منتخب مصر إلى المغرب_Easy-Resize.com
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    مصطفى فتحي لاعب بيراميدز
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف محمد ناجي جدو، مدرب بيراميدز، عن فرص نجم فريقه مصطفى فتحي في المشاركة معهم مباراتي سيراميكا وصن داونز الجنوب أفريقي.

ويحل فريق بيراميدز عند الثامنة من مساء يوم غد الأربعاء ضيفًا على نظيره سيراميكا كليوباترا في ختام منافسات الموسم الجاري من الدوري، فيما يستضيف نظيره بيراميدز يوم الأحد 1 يونيو في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما حسم التعادل بهدف لمثله نتيجة مباراة الذهاب.

وقال جدو في تصريحات لقناة "إم بي سي مصر" مساء الإثنين:"مصطفى يعاني من تمزث في العضلة الأمامية لذا لم يشارك معنا في التدريبات الجماعية بعد وأصبح من الصعب مشاركته في مباراة سيراميكا كليوباترا ولكنني أتمنى تواجده معنا في مباراة صن داونز".

وأتم مدرب بيراميدز تصريحاته بالتنويه إلى أن فريق صن داونز فريق كبير ويمتلك خبرة في النهائيات ويجيد اللعب خارج أرضه ولكنهم سيواجهونه بأسلوبهم الهجومي ويفرضون عليه طريقة لعبهم.

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مصطفى فتحي بيراميدز وصن داونز سيراميكا كليوباترا وبيراميدز محمد ناجي جدو
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