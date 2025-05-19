"مفيش منافسة للبقاء".. محمد نصر يوجه تساؤل بعد إلغاء الهبوط من الدوري

كتب - محمد القرش:

وجه محمد نصر مخرج المباريات تساؤل بعد قرار الرابطة المصري بإلغاء الهبوط من الدوري الممتاز 2024/25.

وكتب نصر عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "دلوقتى بعد إلغاء الهبوط مش باقى غير حسم الدورى بين الأهلي وبيراميدز وحسم المركز الرابع للكونفدرالية".

وتساءل: "طب أنا مش فاهم مجموعة الهبوط هتلعب ايه وليه لان خلاص مفيش منافسة للبقاء".

وكان رابطة الأندية المصرية أصدرت عددا من القرارات التي تخص شكل الدوري المصري خلال الفترة المقبلة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

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