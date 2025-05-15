تعليق مثير للجدل من نجم الأهلي على تأخر لجنة التظلمات في قرار أزمة مباراة القمة

كتب - يوسف محمد:

علق أحمد بلال لاعب النادي الأهلي السابق، على تأخر لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، في إصدار عقوبات أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك.

وكتب بلال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "تعثر استطلاع هلال لجنة التظلمات، هو في إيه بجد".

وأضاف: "الأهلي على حق اديله حقه، وأطلع قول أسباب الرابطة، لو مش على حق قول مش على حق وقول برده أسبابك".

وتعقد لجنة التظلمات بالاتحاد المصري لكرة القدم، اجتماعا اليوم، لاتخاذ القرار الخاص بأزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، الذي رفض المارد الأحمر خوضها.

وكان النادي الأهلي رفض خوض مباراة القمة أمام الزمالك، الذي كان من المقرر إقامتها في مارس الماضي، بسبب إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري.

وقررت رابطة الأندية المصرية في وقت سابق، اعتبار الأهلي مهزوما في مباراة الزمالك مع خصم ثلاث نقاط من الفريق بنهاية الموسم، مع تحمل المارد الأحمر كافة الغرامات المالية الخاصة بالمباراة، قبل أن تقرر الرابطة تعديل القرار والاكتفاء باعتبار الأهلي مهزوما فقط في اللقاء، مع تحمل كافة التفاصيل المالية الخاصة بالمباراة، دون خصم أي نقاط من الفريق بنهاية الموسم.

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