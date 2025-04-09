شوبير يثير الجدل بسؤال بشأن تأشيرة سفر زيزو لأمريكا

كتب - محمد القرش:

أثار الإعلامي المصري، أحمد شوبير، الجدل بسؤال طرحة بشأن استخراج زيزو تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شوبير يطرح تساؤل ''زيزو هيروح أمريكا مشجع ولا لاعب في الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية؟''".

وكان قد أوضح مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن نجم الزمالك، أحمد مصطفى زيزو، وقع للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات، وحصل على تأشيرة السفر إلى كأس العالم أيضًا، بجانب تسلم مقدم التعاقد.

شوبير يطرح تساؤل ''زيزو هيروح أمريكا مشجع ولا لاعب في الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية؟'' 🤔 — Ahmed Shobier (@ShobierOfficial) April 9, 2025

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