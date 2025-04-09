مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
21:00

بروسيا دورتموند

الكونفيدرالية الأفريقية

اتحاد العاصمة

- -
21:00

النادي الرياضي القسنطينى

دوري أبطال أوروبا

باريس سان جيرمان

- -
21:00

أستون فيلا

جميع المباريات

إعلان

شوبير يثير الجدل بسؤال بشأن تأشيرة سفر زيزو لأمريكا

05:58 م الأربعاء 09 أبريل 2025
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد مصطفى زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 12 صورة
    أحمد سيد زيزو
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    زيزو
  • عرض 12 صورة
    زيزو من مباراة الزمالك وبتروجيت
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد القرش:

أثار الإعلامي المصري، أحمد شوبير، الجدل بسؤال طرحة بشأن استخراج زيزو تأشيرة السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وكتب شوبير عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "شوبير يطرح تساؤل ''زيزو هيروح أمريكا مشجع ولا لاعب في الأهلي للمشاركة في كأس العالم للأندية؟''".

وكان قد أوضح مصدر في تصريحات خاصة "لمصراوي" أن نجم الزمالك، أحمد مصطفى زيزو، وقع للنادي الأهلي لمدة 4 سنوات، وحصل على تأشيرة السفر إلى كأس العالم أيضًا، بجانب تسلم مقدم التعاقد.

اقرأ أيضًا:

حال التأهل.. تحديد منافس الزمالك في نصف نهائي كأس الكونفدرالية

سيمبا يُقصي المصري البورسعيدي من كأس الكونفدرالية الأفريقية

"بلاش تبقى كمالة عدد".. زوجة نجم الزمالك توجه رسالة خاصة لـ زيزو بشأن انتقاله للأهلى

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شوبير زيزو زيزو الأهلي انتقال زيزو للأهلي كأس العالم أمريكا تأشيرة زيزو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:

إعلان

إعلان

مدبولي: منطقة وسط البلد ستكون جاهزة للطرح يونيو المقبل
انخفاض حرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن طقس الساعات المقبلة
الكهرباء تبدأ تحصيل الفواتير بـ"الفيزا كارت"
التعليم تعلن عدد أسئلة كل مادة وتوزيع الدرجات في امتحانات الثانوية العامة - (قديم وجديد)