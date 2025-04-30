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ستوري نجوم كرة القدم.. ظهور جروس في مصر.. احتفال صلاح.. وتأهيل ناصر ماهر

01:00 ص الأربعاء 30 أبريل 2025
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    محمد صلاح من احتفال ليفربول بالدوري الإنجليزي
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    محمد صلاح من صالة الألعاب الرياضية
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    محمد صبحي حارس الزمالك ينشر صورة جديدة له
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    محمد الشناوي يودع سامي قمصان
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    علي جبر من مباراة أورلاندو
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    جنش رفقة كريستيان جروس مدرب الزمالك السابق
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    محمد صلاح بقميص التتويج بالدوري الإنجليزي
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    احتفال محمد صلاح
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    أحمد عيد مع حسام عبد المجيد
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    الشيبي ينشر دعاء
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    محمد صلاح مع جماهير ليفربول
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كتبت-هند عواد:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 12 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

ودع محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، سامي قمصان المدرب العام السابق، بعد رحيله عن الفريق، ونشر صورته عبر خاصية "القصص القصيرة" على حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وكتب: "ألف شكر يا كابتن سامي، 8 سنين عشناها مع بعض بطولات وإنجازات ودائما كنت في ظهرنا يا فنان".

ونشر ناصر ماهر لاعب الزمالك، صورة أثناء عملية الاستشفاء، فيما نشر محمد صبحي حارس مرمى الأبيض، صورة جديدة له.

كما شارك المحترف المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، صورته من صالة الألعاب الرياضية، إضافة لمجموعة من الصور من احتفال ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي رقم 20، ونشر محمود جنش لاعب مودرن سبورت صورته مع مدرب الزمالك السابق كريستيان جروس وأمير عزمي مجاهد، إضافة إلى أحمد زاهر المدير الإداري لبيراميدز.

ونشر أحمد عيد لاعب المصري البورسعيدي صورته مع حسام عبد المجيد لاعب الزمالك، قبل المباراة التي تجمع بين الثنائي غدا الخميس.

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ستوري نجوم كرة القدم جروس صلاح ناصر ماهر الشناوي أحمد عيد
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