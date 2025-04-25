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"بحارب عليها 5 سنين".. زوجة وليد سليمان تنشر صورًا مع محمود الخطيب وتعلق

05:50 م الجمعة 25 أبريل 2025
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كتب - نهى خورشيد

شاركت ياسمين زوجة وليد سليمان نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق، متابعيها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" بصور لها رفقة الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة القلعة الحمراء.

وعلقت ياسمين بعد نشر الصور:"مش هلاقي أحلى من كدا صورة في حياتي الصورة دي بحارب عليها من 5 سنين أسطورة ورئيس جمهورية الأهلي الأسطورة أدام الله علي حضرتك الصحة والعافية".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بالنادي الأهلى لخوض مواجهة مصيرية بعد قليل أمام نظيره صن داونز، وذلك ضمن منافسات إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

والجدير بالذكر أن مواجهة الذهاب بينهما انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف، ويحتاج الأحمر للفوز من أجل حسم التأهل إلى النهائي.

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الأهلى مباريات الأهلي وصن داونز محمود الخطيب زوجة وليد سليمان
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لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي أبطال أفريقيا